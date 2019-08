"L'America non si piegherà mai ad un'altra nazione" Usa, Trump: "Iran vuole nuovo accordo nucleare, pesano le sanzioni" Il capo della Casa Bianca ha inoltre accusato il suo predecessore di aver pagato all'Iran "150 miliardi di dollari senza ottenere nulla in cambio"

Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato in un comizio nel New Hampshire che "l'Iran vuole un nuovo accordo nucleare perché la sua economia è fortemente danneggiata dalle sanzioni". Il capo della Casa Bianca ha inoltre accusato il suo predecessore di aver pagato all'Iran "150 miliardi di dollari senza ottenere nulla in cambio" e ha promesso che "l'America non si pieghera' mai ad un'altra nazione, come ha fatto in passato".Il presidente ha poi lanciato un appello elettorale: "Che mi odiate o che mi amiate, non c'è altra scelta che votare per me. Ho vinto le elezioni, i mercati sono aumentati di migliaia di punti, le cose hanno iniziato a funzionare - ha detto Trump -. Se, per qualche motivo, non avessi vinto le elezioni, i mercati sarebbero precipitati. Ciò potrebbe accadere ancora di più nel 2020. Non ci sono altre scelte che votare per me, e tutto andrà per il verso giusto''.Il presidente degli Stati Uniti starebbe manifestando con insistenza ai suoi consiglieri la possibilità di fare un'offerta alla Danimarca per acquistare la più grande isola al mondo tra il nord Atlantico e il Circolo polare artico: la Groenlandia con i suoi 56 mila abitanti e lo strato di ghiaccio che si sta sciogliendo a causa del riscaldamento globale. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo cui una parte dei consiglieri avrebbe detto al presidente che sarebbe un grande affare, ma altri lo avrebbero sconsigliato. Non è chiaro come gli Stati Uniti potrebbero acquisire un territorio da un Paese straniero, ma è probabile che Trump ne parlerà nell'imminente visita ufficiale in Danimarca, prevista all'inizio di settembre.