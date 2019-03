Cifra più bassa dal settembre 2017 Usa, a febbraio 20mila posti di lavoro in più: scende il tasso di disoccupazione I dati mostrano un mercato del lavoro in rallentamento. Trump: "Le cose stanno andando bene"

Condividi

I 20.000 posti di lavoro creati dall'economia americana in febbraio sono la cifra più bassa dal settembre 2017. Nell'annunciare i dati di febbraio, il Dipartimento del Lavoro rivede al rialzo quelli di gennaio e dicembre. In gennaio i posti di lavoro creati sono stati 311.000 e non 304.000 come inizialmente previsto. In dicembre i posti creati sono stati 227.000, a fronte dei 222.000 stimati in precedenza.I dati mostrano un mercato del lavoro in rallentamento. Il settore privato ha creato 25.000 posti di lavoro, meno dei 170.000 previsti, mentre quello pubblico ne ha persi 5.000. Il tasso di disoccupazione è calato più delle attese, scendendo al 3,8% - vicino ai minimi degli ultimi cinque anni - a fronte del 3,9% atteso. Salgono i salari, che segnano un aumento su base annua del 3,4%, sopra il +3,3% atteso dal mercato. Il settore manifatturiero ha creato 4.000 posti di lavoro, meno dei 12.000 previsti dagli osservatori. Il settore della distribuzione ne ha persi 6.100, mentre i servizi perl'istruzione e la sanità hanno registrato un aumento di 4.000 unità. Una nota positiva arriva dai servizi professionali, che hanno segnato un aumento di 42.000 posti. Il tasso di partecipazione alla forza lavoro è rimasto invariato al 63,2%,ai massimi da cinque anni."Il tasso di disoccupazione femminile è in calo al 3,6%: era il 7,9% nel gennaio 2011. Le cose stanno andando bene". Lo twitta il presidente americano Donald Trump dopo la diffusione dei dati sul mercato del lavoro americano.