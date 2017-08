L'Avana: non c'entriamo nulla, coopereremo all'inchiesta Usa: alcuni diplomatici a Cuba vittime di attacchi acustici. Uno rischia di diventare sordo

I diplomatici e dipendenti del Dipartimento di Stato americano in servizio all'ambasciata Usa a L'Avana sarebbero stati vittime di un "attacco acustico" - così lo hanno definito - condotto attraverso apparecchiature elettroniche che hanno provocato seri problemi di salute ad almeno due persone, costrette a tornare in patria per curarsi. Uno di loro rischia di perdere l'udito. Lo hanno fatto sapere fonti dell'amministrazione Usa, che spiegano così gli incidenti che nel maggio scorso hanno portato all'espulsione di due diplomatici cubani a Washington. All'epoca di era parlato di non meglio precisati "sintomi fisici".Il governo cubano - tramite il ministro degli Esteri - ha negato ogni azione contro la salute dei diplomatici americani all'Avana e si è offerto di cooperare per chiarire la natura degli "incidenti."