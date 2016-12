Lo riferisce il Washington Post Usa, beffa degli hacker russi: violata la rete elettrica del Vermont

Condividi

Hacker russi sono riusciti a penetrare la rete elettrica americana tramite un provider nel Vermont, effettuando un attacco informatico che non ha influenzato il servizio, ma che dimostrerebbe la "grave vulnerabilità" della sicurezza. Lo ha riferito il Washington post, secondo il quale "un codice associato con l'operazione di hackeraggio russo chiamato 'Grizzly Steppe' dall'amministrazione Obama è stato rilevato all'interno del sistema informatico di un fornitore di energia elettrica del Vermont".Citando dirigenti americani sotto anonimato, il quotidiano ha sottolineato che se il codice "non è stato utilizzato attivamente per interrompere le operazioni del fornitore, la penetrazione della rete nazionale è importante perché rappresenta una potenzialmente grave vulnerabilità".Le autorità degli Stati Uniti non sono a conoscenza, in questa fase, quali siano le intenzioni dei pirati russi, ha continuato il Washington Post, aggiungendo che si potrebbe trattare di un test di fattibilità.