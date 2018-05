Houston Usa: è morto Alan Bean, fu il quarto uomo sulla Luna L'ex astronauta aveva 86 anni

Addio ad Alan Bean, il quarto uomo a mettere piede sulla Luna: l'astronauta è deceduto oggi all'età di 86 anni in un ospedale di Houston (Texas) dopo un malore "improvviso", ha fatto sapere la Nasa in un comunicato.Bean faceva parte della missione Apollo 12, che realizzò il secondo allunaggio nella storia, nel 1969, e fu il quarto uomo a camminare sul satellite dopo Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Pete Conrad."Alan è stato l'uomo più forte e gentile che abbia mai incontrato" e "se n'è andato serenamente circondato da chi lo ha amato", ha scritto Leslie Bean, moglie dell'astronauta per 40 anni. Secondo le informazioni date dall'agenzia spaziale americana, Bean trascorse 31 ore sulla Luna raccogliendo campioni lunari e realizzando diversi esperimenti con il comandante della missione, Conrad.Con la morte di Bean, solo quattro dei dodici che hanno camminato sulla Luna sono ancora vivi: Buzz Aldrin, Dave Scott, Charlie Duke e Harrison "Jack" Schmitt.