Usa: eseguita esecuzione del suprematista che uccise l’afroamericano Byrd

E' stata eseguita in Texas la condanna a morte del suprematista bianco che ha orchestrato uno dei crimini d'odio più efferati della storia degli Stati Uniti. John William King è stato ucciso con un'iniezione letale nel carcere di Huntsville, in Texas.Nel giugno del 1998 aveva incatenato sul retro del suo camion l'afroamericano James Byrd, trascinandolo per 5 chilometri in una strada appartata alle porte di Jasper, in Texas. Byrd, 49 anni, è rimasto vivo per almeno i primi due chilometri. Il suo corpo è stato poi ritrovato a pezzi sul ciglio della strada.King aveva offerto a all’uomo un passaggio poi, con l'aiuto di altre due persone, Lawrence Russell Brewer e Shawn Allen Berry, lo ha picchiato ed incatenato. Con Byrd era stato picchiato e violentato, perché omosessuale, Matthew Shepard.Per questi episodi efferati e armati dal puro odio l'ex presidente Barack Obama ha firmato nel 2009 il Matthew Shepard and James Byrd Hate Crimes Prevention Act che è la prima legge che in America definisce le pene per i crimini d'odio. Nel 2011 per l'omicidio di Byrd era stato già condannato a morte Lawrence Russell Brewer