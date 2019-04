L'uomo aveva prenotato un volo per Roma Usa: fermato un uomo nella cattedrale di New York con due taniche di benzina Per il 37enne si profila l'accusa di tentato incendio doloso, condotta pericolosa e intrusione. Secondo il vicecommissario di polizia "non sembra esserci alcun collegamento con nessun gruppo terroristico"

Marc Lamparello, il 37enne fermato mercoledì dalla polizia nella Cattedrale di San Patrizio a New York con due taniche di benzina aveva prenotato un volo per la serata di ieri: sola andata per Roma. Era stato aggirarsi intorno alla cattedrale per circa un'ora a bordo del suo van, poi è entrato in chiesa e ha camminato per una sessantina di metri. Aveva quasi raggiunto le ultime file dei banchi quando un custode lo ha fermato per dirgli che non poteva entrare in cattedrale con due taniche di benzina, ha spiegato il vicecommissario di polizia John Miller.Quando è arrivata la polizia, prima di essere arrestato, il 37enne aveva detto agli agenti dell'antiterrorismo che stava cercando di raggiungere il suo minivan perché era a corto di benzina. Miller ha detto che gli ufficiali hanno confermato che il veicolo di Lamparello invece aveva carburante nel serbatoio. Per il 37enne si profila l'accusa di tentato incendio doloso, condotta pericolosa e intrusione. Secondo Miller "non sembra esserci alcun collegamento con nessun gruppo terroristico". Il comportamento dell'uomo potrebbe essere stato condizionato da "eventi delle ultime 72 ore", ovvero l'incendio di Notre Dame potrebbe averlo spinto a un gesto di emulazione. L'arresto è scattato quando ha rifiutato di uscire da San Patrizio e ha avuto uno "scontro fisico" con gli agenti. Tra l'altro è emerso che Lamparello era già stato arrestato due giorni prima nella cattedrale di Newark, la Basilica del Sacro cuore, per aver rifiutato di lasciare la chiesa all'orario di chiusura.