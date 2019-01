Washington Usa, la democratica Nancy Pelosi eletta speaker della Camera

La democratica Nancy Pelosi è stata eletta speaker (presidente) della Camera, dove i dem hanno la maggioranza. Si tratta di uno storico ritorno. Ha ottenuto 220 voti su 435, con qualche defezione nel campo democratico. A 78 anni, la deputata di San Francisco torna sul seggio che ha già occupato tra il 2007 e il 2010, prima donna della storia americana ad accedere a questa posizione.La politica californiana ha dichiarato che ci sarà battaglia su molti fronti, da un'inchiesta sulle morti dei bambini migranti al Russiagate. E non esclude l'impeachment: "Non dovremmo evitare l'impeachment per motivi politici", aveva detto in un'intervista all'Nbc.Il Congresso viene inaugurato nella sua nuova composizione, mentre continua il braccio di ferro tra la Casa bianca e i Democratici per il mancato stanziamento di fonti da destinare alla costruzione del Muro con il Messico.