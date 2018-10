Si prevede affluenza record Usa, elezioni Midterm. New York Times: già votato oltre 7 milioni di americani

Le elezioni di metà mandato per rinnovare il congresso in america sono martedì 6 novembre ma grazie al voto anticipato hanno già votato oltre sette milioni di elettori, secondo un'elaborazione fatta per il New York Times.Si tratta di un numero record che fa prevedere un'altissima affluenza alle urne, pari almeno al 48% delle midterm del 1966. Il primato del 51% è del 1914.