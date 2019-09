Ultime vittime in California e Minnesota Usa, quinto decesso legato alla sigaretta elettronica Questa estate 450 persone in ospedale con problemi respiratori

E' salito ad almeno cinque il numero dei morti negli Stati Uniti per insufficienza respiratoria presumibilmente legata all'uso di sigarette elettroniche. A comunicarlo sono le autorità sanitarie che hanno segnalato anche un raddoppio di pazienti con gravi difficoltà respiratorie tra i fumatori delle cosiddette e-cigarettes: 450 casi in 33 stati. Gli investigatori federali non hanno specificato quali marchi o sostanze utilizzate per le sigarette elettroniche avrebbero causato i problemi respiratori osservati. I medici hanno invitato alla cautela, non avendo ancora individuato una particolare sostanza responsabile degli specifici danni ai polmoni.Gli ultimi due decessi sono avvenuti in California e Minnesota e si trattava di persone di 55 e 65 anni. Da quest'estate 450 persone, maggiormente giovani, sono finite in ospedale con problemi respiratori. Vengono ricoverati per fiato corto, crisi respiratoria, diarrea, vertigini e vomito. Agli esami tomografici i polmoni appaiono come colpiti da un'infezione molto aggressiva di cui i dottori non conoscono la causa.Lo scorso 24 agosto negli Usa si registrò la prima vittima da fumo di sigaretta elettronica. Un paziente morì in Illinois dopo aver sviluppato una grave malattia respiratoria, rafforzando i seri rischi associati ai prodotti di sigarette elettroniche. Le sigarette elettroniche sono vendute con messaggi come: aiutano i fumatori di tabacco a smettere e sono pericolose per la salute ma meno del tabacco. Intanto, però, il numero di decessi aumenta.