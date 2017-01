Usa Ricoverato in ospedale a Houston ex presidente George Bush senior: condizioni stabili

L'ex presidente americano George H.W. Bush, 92 anni, è stato ricoverato in ospedale, a Houston.Lo ha reso noto il capo del suo staff, Jean Becker. "E' allo Houston Methodist Hospital. E' sereno e risponde molto bene", ha sottolineato aggiungendo che i medici hanno diverse teorie circa le sue condizioni di salute. Il 41esimo presidente degli Stati Unit, comunque, sta reagendo ai trattamenti. Bush era stato già ricoverato in ospedale sei mesi fa, a seguito di un osso del collo rotto. (fbu)Bush è il padre dell'ex presidente George W. Bush e dell'ex governatore della Florida, Jeb Bush, ex candidato alla nomina presidenziale repubblicana. Bush, repubblicano, è stato vicepresidente durante i due mandati alla Casa Bianca di Ronald Reagan prima di essere eletto presidente nel 1988 per quattro anni. Negli ultimi anni si trova sulla sedia a rotelle ed è stato ricoverato due volte dal 2014: una volta per sette settimane per una polmonite e per difficoltà respiratorie.Le apparizioni pubbliche dell'ex presidente sono rare da quando ha compiuto 90 anni. Nell'ottobre del 2015, seduto sulla sedia a rotelle e indossando una maglia degli Houston Astros, aveva lanciato il primo tiro nella partita di playoff della squadra contro i Kansas City Royals. Da poco ha partecipato alla cerimonia per il 75° anniversario dell'attacco giapponese a Pearl Harbor nella sua biblioteca alla Texas A & M University.