El Paso (Texas) Usa, scandalo al confine con il Messico: 900 migranti stipati in un centro per 125

Scandalo al confine col Messico sulle condizioni dei migranti detenuti in Usa. L'ispettore generale del ministero dell'interno ha scoperto una struttura di accoglienza iper affollata a El Paso, Texas, vicino alla frontiera sud: 750 e 900 persone, rispettivamente il 7 e l'8 maggio, in un centro che ne può ospitare al massimo 125. Lo riferisce la Cnn.

In una stanza con una capacità massima di 12 persone ce n'erano 76, 41 invece in un'altra che poteva accoglierne 8. Molti se ne stavano in piedi nei bagni per mancanza di posto, rendendo difficile l'accesso ai servizi. Una conferma del crescente numero di migranti che varcano i confini Usa, ma anche dell'impreparazione a gestire l'emergenza.