Rischio impeachment Ucrainagate, secondo informatore pronto a testimoniare contro Trump Anche il secondo informatore è un funzionario dell'intelligence ma, a differenza del primo, ha notizie di prima mano sulla vicenda. Il primo informatore aveva segnalato la telefonata del 25 luglio fra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in cui il tycoon gli chiese di indagare sul rivale Dem Joe Biden

