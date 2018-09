Usa, smentite le dimissioni di Rosenstein

Il vice ministro della Giustizia americano, Rod Rosenstein, si è recato alla Casa Bianca dove ha incontrato il capo dello staff, John Kelly, ma non ha presentato le dimissioni, come avevano sostenuto alcuni media.Lo ha riferito la Reuters, citando una fonte informata, secondo la quale il tema delle dimissioni è stato trattato in colloqui con Kelly durante lo scorso fine settimana. Tuttavia, ha precisato la fonte, la notizia che le avesse già presentate a voce al capo dello staff non è corretta. Il presidente americano, Donald Trump, incontrerà giovedì Rosenstein. Lo ha annunciato la Casa Bianca.Come ha sottolineato Cnn, Rosenstein si aspetta di essere licenziato dopo l'uscita la settimana scorsa di un articolo sul New York Times nel quale si sostiene che avrebbe suggerito di registrare le conversazioni con il presidente Donald Trump e di ricorrere al 25° emendamento della Costituzione per rimuoverlo dall'incarico. Affermazioni entrambe smentite dal diretto interessato.