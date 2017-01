Fort Lauderdale Usa: sparatoria in aeroporto in Florida: almeno tre morti e diversi feriti. Preso il killer

Sparatoria all'aeroporto Fort Lauderdale in Florida: una persona è morta e nove sono state ferite. E' quanto emerge dalle prime notizie riportate dai media americani.La persona che oggi ha aperto il fuoco nell'aeroporto internazionale Fort Lauderdale-Hollywood in Florida e che è stato catturato sembra essere l'unico sospetto. Lo riferiscono le autorità locali. La sparatoria è avvenuta nell'area ritiro bagagli del Terminal 2. Il movente del gesto resta ancora un mistero. Parti dell'aeroporto sono state evacuate.Ari Fleischer, ex portavoce della Casa Bianca, era sul posto e ha scritto su Twitter che tutti stanno correndo nello scalointernazionale.