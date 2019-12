White Settlement Sparatoria in chiesa in Texas, due morti tra cui killer

Un uomo ha aperto il fuoco in una chiesa in Texas al momento della comunione, uccidendo una persona e ferendone gravemente un'altra. Lo riferisce la stampa locale, specificando che il killer sarebbe stato ucciso da un fedele. L'episodio e' avvenuto poco prima di mezzogiorno alla West Freeway Church of Christ a White Settlement, vicino a Fort Worth, nella contea di Tarrant.

La sparatoria è avvenuta mentre la messa veniva trasmessa in live streaming. Lo riportano i media locali, secondo i quali il video mostra una persona con indosso un cappotto estrarre quello che sembra un fucile. L'aggressore sembra sparare due volte prima di essere colpito a sua volta da colpi di arma da fuoco. Nella chiesa erano presenti guardie armate private. Le immagini mostrano i fedeli cercare riparo, alcuni cercano invece di raggiungere l'aggressore, agitando le loro armi.