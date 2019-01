MONDO

2019/01/05 10:24

Usa: sparatoria in un bowling in California, tre vittime e quattro feriti La polizia chiede alla popolazione di evitare l'area. Le "indagini sono in corso"

Condividi Tre persone sono rimaste uccise e quattro ferite nella sparatoria alla sala bowling di Torrance (California). Lo annuncia la polizia locale.



La sparatoria è avvenuta in un bowling a Torrance, a sud di Los Angeles.



Un testimone, citato dal Los Angeles Times, presente al Gable House Bowl aveva raccontato che "almeno due persone sono state colpite". Jesus Perez di San Pedro, che si è nascosto all'interno del bar, ha raccontato di "aver sentito delle urla e poi circa quattro spari, e come se due persone fossero state colpite". Un quarto d'ora dopo è riuscito a lasciare il locale dal retro.



Shooting with multiple victims reported at Torrance bowling alley https://t.co/yQbrrpSqIx — Los Angeles Times (@latimes) 5 gennaio 2019

