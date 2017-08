Usa Texas, allarme per l'uragano Harvey: evacuate città. Trump su twitter: "Siate previdenti"

Il Texas si prepara all'arrivo dell'uragano Harvey, che porta con sé venti fono a 175 chilometri. Il Centro nazionale uragani ha reso noto che il ciclone si è rafforzato ed è adesso di categoria 2 (su 5). Gli uragani di questa categoria, con venti da circa 155 a 175 chilometri orari, possono causare danni strutturali agli edifici.Per due contee del Texas è stata ordinata l'evacuazione obbligatoria: Port Aransas e Portland. Per Corpus Christi, considerato il possibile ground zero di questo mostruoso uragano, l'ordine di evacuazione è facoltativo.L'ospedale pediatrico della città costiera di Corpus Christi, in Texas, sta trasportando in elicottero i malati in condizioni critiche, prevalentemente neonati prematuri, in un altro ospedale del Texas settentrionale, in previsione del prossimo arrivo dell'uragano Harvey. L'ospedale Driscoll sta trasferendo almeno 10 piccoli pazienti dalla sua unità intensiva neonatale all'ospedale pediatrico Cook di Fort Worth. Un portavoce del Cook ha detto che tutti i piccoli sono attesi per le prime ore del mattino. Il responsabile dei trasferimenti del Cook Debbie Boudreaux ha spiegato che il Driscoll sta spostando i neonati nell'entroterra nel timore che le interruzioni di corrente possano mettere fuori uso i suoi ventilatori.Tutte le scuole resteranno chiuse lunedì, anche a Houston, dove, oltre alla forza dell'uragano, si temono pesanti allagamenti perché si prevede che la tempesta si soffermi sullo stato almeno fino a mercoledì."Dal momento che l'uragano Harvey si sta rafforzando, ricordate di essere previdenti". Lo scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump.