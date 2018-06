Russiagate Usa, torna in carcere Paul Manafort, l'ex capo della campagna di Trump Il processo comincerà il 10 luglio. Rischia l'ergastolo per numerosi capi d'accusa, tra cui ostruzione alla giustizia

Dovrà tornare dietro le sbarre l'ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, Paul Manafort. Lo ha stabilito il tribunale che sta valutando il suo caso, in attesa del processo.Nell'ottobre del 2017, nell'ambito dell'inchiesta sulle ingerenze della Russia nelle elezioni presidenziali americane, Manafort è stato accusato dal procuratore speciale Robert Mueller di diversi reati, tra cui ostruzione alla giustizia, falsa testimonianza, riciclaggio di denaro, attività illecite di lobby, evasione fiscale e frode bancaria.Il processo si svolgerà in un tribunale federale di Alexandria, in Virginia, e inizierà il 10 luglio.Manafort rischia l'ergastolo. Era agli arresti domiciliari su cauzione, decisione che il giudice ha deciso di annullare per timore che possa inquinare le prove.La decisione della giudice Amy Berman Jackson giunge infatti dopo le recenti accuse a Manafort di aver tentato di inquinare le prove contattando testimoni. Si tratta della prima figura di spicco nell'ambito dell'inchiesta sul Russiagate per cui viene ordinato il carcere. Oltre al processo in Virginia, l'ex capo della campagna di Trump dovrà affrontarne un altro a Washington con inizio previsto per settembre.Trump ha bollato l'indagine Mueller come una "caccia alle streghe" politica e ha negato che ci sia stata qualche collusione con la Russia da parte dei membri della sua campagna elettorale.