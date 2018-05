Georgia Usa: un'altra sparatoria in un campus, un morto

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un sparatoria alla fine di una cerimonia di diploma in Georgia. I colpi sono stati sparati nel campus della Mt. Zion High School a Jonesboro, a circa 30 km a sud di Atlanta, che fungeva da parcheggio per le persone che partecipavano alla cerimonia al Clayton County Schools performing arts center.Il capo della sicurezza scolastica della contea, Thomas Trawick, ha riferito che gli spari sono seguiti a una lite tra persone che stavano andando alle loro auto