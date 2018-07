Usa: uomo attacca centro rifugiati nell'Idaho, 9 accoltellati

Immagine di repertorio

Le famiglie di rifugiati che vivono in un edificio di edilizia popolare di Boise, in Idaho, sono state attaccate da un uomo che ha ferito, pugnalandole, 9 persone.Il 30enne è stato poi arrestato dalla polizia, poco dopo l'attacco avvenuto la notte scorsa, in una strade del centro della capitale dell'Idaho.Gli agenti intervenuti hanno trovato le vittime all'interno degli appartamenti e nel parcheggio. Non è chiaro se tutti i feriti siano dei rifugiati. La polizia non ha ancora stabilito il movente dell'attacco, ma il capo della polizia di Boise, Bill Bones, ha detto di non ritenere che l'aggressore avesse qualche tipo di relazione con i rifugiati attaccati."L'aggressione non rappresenta la nostra comunità, ma l'atto di un singolo individuo malvagio che ha attacco delle persone senza che, a quanto sappiamo al momento, fosse stato minimamente provocato", ha detto il poliziotto.