2018/12/26 20:21

Prima visita ai militari in una zona di guerra Usa, visita a sorpresa del Presidente Trump e della First Lady Melania in Iraq Trump: "Non c'è alcun piano" per ritirare i soldati americani in Iraq

Visita a sorpresa in Iraq per Donald e Melania Trump. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha rivelato oggi su twitter che il presidente degli Stati Uniti e la first lady hanno visitato "le nostre truppe e la leadership militare per ringraziarli per il loro servizio, il loro successo ed il loro sacrificio e per augurargli Buon Natale".



"Non c'è alcun piano" per ritirare i soldati americani in Iraq, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in quella che è la sua prima visita ai militari in una zona di guerra da quando si è insediato alla Casa Bianca quasi due anni fa.



Nei giorni scorsi il presidente aveva annunciando il ritiro dalla Siria, dove ritiene che l'Isis sia stato sconfitto.

