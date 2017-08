Mondiali di Atletica a Londra Usain Bolt solo terzo nella finale dei 100 metri: oro Gatlin, argento Coleman Il Fulmine giamaicano sconfitto nella sua ultima finale individuale

Usain Bolt non ce l'ha fatta: il grande campione giamaicano è solo medaglia di bronzo dopo la finale dei 100 metri al Mondiale di atletica a Londra, l'ultima competizione iridata prima del suo annunciato ritiro.La medaglia d'oro è andata all'americano Justin Gatlin con il tempo di 9"92. Argento all'altro statunitense Christian Coleman in 9"94. Bolt è arrivato terzo con 9"95.Dodici anni dopo Helsinki 2005, dunque, sul tetto dello sprint sale di nuovo Justin Gatlin. Il più fischiato dal pubblico si mette al collo la medaglia più preziosa, mentre sullo stadio Olimpico cala il silenzio. Il Fulmine lascia con una sconfitta, e a succedergli non è un giovane ma un velocista più vecchio di lui. Il 35enne Gatlin riesce nell'impresa che aveva fallito due anni fa a Pechino e l'anno scorso a Rio, superando sul filo di lana il 21enne connazionale Christian Coleman."Sono deluso, mi aspettavo di vincere ma sono partito ancora male, poi ci ho provato ma non sono andato come volevo. Se ho cambiato idea dopo questa sconfitta? No, ho deciso, mi ritiro e dico grazie a tutti", ha detto Bolt dopo la finale.