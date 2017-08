Tradito da un crampo Usain Bolt in un video dopo la caduta: "Non era così che volevo dire addio" L'ultima corsa della sua carriera è finita male. Manda un messaggio ai tifosi: "Ho dato tutto me stesso, come sempre"

"Non era certo questo il modo col quale avrei voluto dirvi addio". Così il campione giamaicano ha rotto il silenzio dopo il finale da incubo ai Mondiali di atletica di Londra. Nella notte, con un breve video diffuso su Snapchat. ha voluto parlare ai suoi fan. "Ho dato tutto in pista. Ho dato tutto me stesso, come sempre", dice mentre viene trattato da un fisioterapista. "Mi spiace non essere nemmeno riuscito a salutarvi, ma sarò allo stadio domani".

Team Jamaica all day everyday 🇯🇲🙌🏽 pic.twitter.com/lZbLuFkC56 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 12 agosto 2017

Dopo la delusione per il bronzo nei 100 metri, lo sprinter giamaicano ha chiuso la carriera con un infortunio che lo ha costretto a fermarsi durante la finale della staffetta 4x100.Poi, su twitter e instagram, ha postato una foto con i suoi compagni della staffetta e il messaggio: "Grazie amici miei. Affetto infinito per tutti i miei fan".Qualche informazione in più sul suo infortunio è stato fornita dal responsabile dello staff medico della nazionale giamaicana: "Si è trattato di un crampo al quadricipite della gamba sinistra - ha sostenuto il dottor Kevin Jones - ma molto del dolore è stato soprattutto conseguenza della delusione per aver perso la gara". Solidarietà a Bolt dopo il triste finale di carriera è stata espressa anche da Justin Gatlin, che dopo l'oro nei 100 metri si è messo al collo anche l'argento della staffetta: "Mi dispiace per quanto accaduto, Bolt è ancora il migliore al mondo", ha detto sportivamente lo statunitense.