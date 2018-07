Salute Vaccini, Grillo: "Autocertificazione per il prossimo anno di scuola" "I bambini che frequentano la scuola dell'obbligo che non sono al primo anno sostanzialmente non devono fare nulla. Mentre per quanto riguarda la prima iscrizione devono autocertificare che si sono vaccinati. Il termine del 10 luglio non diventa un termine perentorio"

Condividi

Per la frequenza del prossimo anno scolastico 2018-19 basterà l'autocertificazione ovvero una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentarsi alle scuole. Non è perentorio il termine del 10 luglio. Lo hanno affermato il ministro della salute e quello dell'istruzione, Giulia Grillo e Marco Bussetti, illustrando la circolare congiunta in merito all'obbligo vaccinale per il prossimo anno scolastico. Non sarà dunque necessario, come era previsto per legge, presentare entro il 10 luglio la certificazione ufficiale della asl che comprovi l'avvenuta vaccinazione. "I bambini che frequentano la scuola dell'obbligo che non sono al primo anno sostanzialmente non devono fare nulla. Mentre per quanto riguarda la prima iscrizione devono autocertificare che si sono vaccinati. Il termine del 10 luglio non diventa un termine perentorio", ha detto il ministro."Solo con una proposta di legge parlamentare noi faremo un testo serio. Ci vogliono i giusti tempi. Al momento abbiamo fatto solo un atto di semplificazione amministrativa". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Giulia Grillo, durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni che si e' svolta questa mattina a Roma e alla quale ha partecipato anche il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti."I prezzi dei vaccini non aumenteranno per i prossimi 4 anni e resteranno in fascia C". Lo ha detto il Ministro della Salute Giulia Grillo, in una conferenza stampa con il Ministro Bussetti illustrando una circolare congiunta sull'obbligo vaccinale. "Le aziende farmaceutiche - ha spiegato - si sono impegnate a non aumentare i prezzi".Sarà pronto a breve il testo del decreto per l'avvio dell'Anagrafe nazionale vaccini, prevista dalla legge Lorenzin ma non ancora attuata. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Giulia Grillo. L'Anagrafe avr àl'obiettivo di acquisire dati puntuali sulle coperture vaccinali per il monitoraggio dei programmi sul territorio e gestir a livello centrale la comunicazioni tra le regioni sulle vaccinazioni in caso di mobilit àinterregionale. L'Anagrafe conterrà dunque gli elenchi dei bambini vaccinati, da vaccinare o non vaccinabili, e anche informazioni sui vaccini ed i tempi di somministrazione.E' previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per il 2018, da ripartirsi tra le regioni. Rappresenterà anche, hasottolineato il ministro, un importante strumento di comunicazione che si affiancherà al numero verde del ministero1500. Sempre al fine di favorire una più ampia informazione, partirà anche una campagna di comunicazione sul valore dei vaccini."Con Salvini ci siamo confrontati sull'importanza della prevenzione vaccinale e credo ne sia convinto anche lui visto che ha vaccinato i suoi figli". Così il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha risposto durante la conferenza stampa sui vaccini a chi le chiedeva che cosa pensasse delle dichiarazioni di Matteo Salvini dei giorni scorsi."Se Dio vuole e andrà tutto bene, fra qualche mese avrò un bambino e ovviamente per me sarà mia premura fargli i vaccini esattamente come tutti gli altri cittadini italiani". Lo ha annunciato la ministra della Salute, Giulia Grillo, durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni che si e' svolta questa mattina a Roma. L'annuncio e' stato accolto da un applauso in sala."L'obbligatorietà vaccinale non è il fine della legge Lorenzin ma il mezzo per raggiungere l'immunità di gregge, cioè proteggere la nostra popolazione da pericolose malattie". Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute e deputata di Civica popolare, lo ha detto ai cronisti a Montecitorio commentando le decisioni annunciate ieri da Giulia Grillo. "L'autocertificazione di per sé non è un male - ha aggiunto - ma c'è il tema dei controlli: chi garantirà che i bambini a scuola sono effettivamente in una condizione di sicurezza tale da permettere ad altri bambini troppo piccoli per essere vaccinati o non vaccinabili di frequentare in sicurezza le classi? Questa domanda rimane inevasa dalla circolare ministeriale"."Da noi non si porta nessuna autocertificazione", anche perch "in Toscana non so come si potrebbe applicare". Lo ha affermato Stefania Saccardi, assessore alla salute della Regione Toscana, a proposito dell'introduzione del sistema dell'autocertificazione per l'obbligo vaccinale dei bambini delle scuole. "Abbiamo una piattaforma web - ha detto Saccardi - nella quale le scuole hanno la possibilit di inserire i dati dei ragazzi iscritti, e automaticamente espungere il dato dei bambini che non sono in regola con le vaccinazioni". Ad ora tuttavia "non ho capito quale sia l'intenzione del ministro, leggeremo la circolare", ha aggiunto Saccardi a margine della presentazione del rapporto Welfare e salute 2017: "Credo che se si vuole cambiare la legge sulle vaccinazioni - ha dichiarato - si debba avere il coraggio di andare in Parlamento e cambiarla, senza introdurre un sistema come l'autocertificazione che, peraltro, in Toscana non so come si potrebbe applicare".