L'anniversario 55 anni fa il disastro del Vajont. Mattarella: "Serve responsabilità, la sicurezza è un diritto" Il disastro del Vajont "sollecita un'assunzione di responsabilità, anzitutto delle istituzioni a tutti i livelli, della società civile, di scienziati e tecnici, del mondo degli operatori industriali affinché gli standard di sicurezza siano sempre garantiti in ogni opera pubblica al massimo livello e l'equilibrio ambientale venga ovunque assicurato, a tutela della vita dei cittadini e delle comunità. Questo anniversario risuona ammonimento per la nostra stessa civiltà", scrive il Capo dello Stato

Sono passati 55 anni dal disastro che ha segnato la storia d'Italia e ha travolto centinaia di vite, quello della Diga del Vajont. Il Presidente della Repubblica lo commemora con un messaggio che in controluce può essere letto come riferimento a disastri più recenti e non meno dolorosi, come quello del Ponte Morandi a Genova.Il disastro del Vajont "sollecita un'assunzione di responsabilità, anzitutto delle istituzioni a tutti i livelli, della società civile, di scienziati e tecnici, del mondo degli operatori industriali affinché gli standard di sicurezza siano sempre garantiti in ogni opera pubblica al massimo livello e l'equilibrio ambientale venga ovunque assicurato, a tutela della vita dei cittadini e delle comunità. Questo anniversario risuona ammonimento per la nostra stessa civiltà", scrive Mattarella."La sicurezza del territorio, la sicurezza delle opere pubbliche, la sicurezza sui luoghi di lavoro e di studio, è parte integrante dei diritti della persona: le garanzie, i controlli, la vigilanza sono inderogabili e costituiscono un fattore rilevante della qualità della vita, della sostenibilità dello sviluppo e della stessa serenità di ogni consorzio umano", scrive ancora il Capo dello Stato nel suo messaggio a 55 anni dal disastro del Vajont.Il 9 ottobre del 1963 un'enorme frana staccatasi dal Monte Toc solleva un'onda devastante che causa la morte di oltre 1.900 persone nella valle di Longarone e di Erto e Casso.