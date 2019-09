Corpo ritrovato vicino a Canazei Val di Fassa, pilota precipita e muore con il parapendio L'uomo era decollato da Col Rodella, possibile che sia stato colto da malore

Condividi

In Trentino-Alto Adige, nella Val di Fassa, un pilota è precipitato col parapendio ed è morto. Potrebbe essere stato un malore durante il volo la causa di questa tragedia.Si tratta del quarto incidente con esito mortale in due settimane con il parapendio sulle montagne del Trentino. L'uomo, classe 1970 ed originario del Friuli Venezia Giulia, era decollato dal Col Rodella, tradizionale punto di stacco che si trova in Val di Fassa. Il corpo senza vita è stato recuperato su un prato nella zona Lupo Bianco vicino a Canazei, a circa 5 chilometri di distanza.Il coordinatore dell'area operativa Trentino settentrionale del Soccorso Alpino ha fatto intervenire l'elicottero. Il medico giunto sul posto ha potuto solo constatare il decesso. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria di Canazei.