Tragedia in Abruzzo Valanga Hotel Rigopiano: altri 4 estratti vivi."Si sentono nuove voci". 10 i sopravvissuti, 4 bimbi Dopo i 5 salvati venerdì, oggi salvati altri 4 superstiti: due uomini e due donne, si scava per raggiungere la quinta persona individuata. Recuperati purtroppo stamane anche i cadaveri di due donne, il bilancio ufficiale dei morti sale a 4. Mancano all'appello ancora una ventina di persone

La neve è tornata a cadere su Farindola, sia nel corso della notte che in queste ore. Ma la possente macchina dei soccorsi non si è fermata nella ricerca dei dispersi ospiti dell'hotel Rigopiano, nonostante il pericolo di nuove slavine che, come dicono gli esperti, non è da escludere. Si lavora incessantemente dalla notte tra mercoledì e giovedì scorsi ed è una lotta contro il tempo per trarre in salvo altre vite umane. Tra Soccorso alpino, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia, tutti presenti con squadre speciali, gli operatori impegnati nelle ricerche sono oltre 500.



Sul posto è servita la strumentazione elettronica della Polizia per la geolocalizzazione dei cellulari. Questi strumenti sono state posizionati nella mansarda dell’albergo per catturare i segnali provenienti da una lista di undici cellulari forniti dalla squadra mobile di Pescara e appartenenti ai dispersi. Le strumentazioni, nonostante il buio, il freddo e la neve, hanno consentito di individuare il punto preciso in cui scavare, dando una traccia preziosa ai soccorsi.



Le persone tratte in salvo sono in tutto 9, mentre i corpi senza vita recuperati sono 4

Altre quattro persone - due donne e due uomini - sono state estratte vive dalle macerie dell'hotel Rigopiano tra la notte e le prime luci dell'alba dai vigili del fuoco. Si tratta di quattro delle cinque che erano state individuate nella giornata di ieri. L'ultimo a essere salvato è stato un uomo ferito. Tutti sono in cura presso l'ospedale di Pescara. I soccorritori hanno continuato a lavorare senza sosta per recuperare l'ultima persona intrappolata e non si fermano per individuare l'altra ventina di persone che ancora mancano all'appello.



Due vittime trovate oggi 4 in totale

Sono state trovate due vittime, che portano a 4 il numero ufficiale dei morti, vittime della valanga che ha colpito mercoledì la struttura alberghiera di Farindola. I vigili del fuoco hanno trovato i corpi di due donne che ancora non sono state identificate. Le altre due vittime già identificate, trovate la prima notte, sono due uomini: Alessandro Giancaterino, capo cameriere del resort, e Gabriele D'Angelo, anch'egli cameriere del Rigopiano.