Elezioni Valdostani al voto per rinnovo Consiglio. Dieci liste in lizza Lo spoglio lunedì mattina

Condividi

Sono 103.117 i valdostani (50.366 uomini e 52.751 donne) chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale. Alle elezioni del 2013 gli aventi diritto al voto erano 102.633.Si potrà votare dalle 7 alle 22 in 151 seggi, allestiti in 74 comuni, per eleggere 35 consiglieri regionali.Le liste in lizza sono: Pour Notre Vallée-Stella alpina, Centro destra Valle d'Aosta, Partito democratico, Impegno civico, Union valdotaine progressiste, Alpe, Lega, Union valdotaine, Mouv' e Movimento 5 stelle.Si voterà con una nuova legge elettorale che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Un'altra novità è lo spoglio centralizzato in quattro poli (Aosta, Saint-Pierre, Fenis e Verres), che inizierà lunedì alle 8 e dovrebbe durare - secondo alcune stime - almeno 12-14 ore.