Il campione non molla Valentino Rossi: "Voglio tornare il 15 ottobre in Giappone" Vale non ci sta a dare l'addio al Mondiale. Il numero 1 del Coni, Giovanni Malagò, è andato a trovarlo in ospedale: "L'ho trovato incredibilmente carico"

"Voglio tornare in pista per il Gp del Giappone di metà ottobre, il mio obiettivo questo". Valentino Rossi non ci sta. L'incidente di ieri, che gli ha procurato una doppia frattura alla gamba destra, si è verificato a 10 giorni da Misano, il Gp di San Marino, con la corsa al Mondiale ancora formalmente aperta, classifiche alla mano: Dovizioso primo a 183 punti, il 'Dottore' quarto a 157. E lo terrà fermo per 30-40 giorni. Ci vogliono poi 4-5 mesi perché le fratture si saldino completamente. Ma il Doc non molla e ha già preso la sua decisione e lo dice a Giovanni Malagò, che lo è andato a trovare in ospedale, "L'ho trovato bene, davvero bene - racconta il n.1 del Coni -, e la cosa commovente è come se lo coccolano i giovani piloti della sua scuderia. Stanno là al suo fianco ed è lui che li tiene su. Ribadisco, vuole tornare in gara in Giappone e da uno come lui c'è da aspettarsi di tutto"."Valentino sta bene e questa credo che sia la cosa più importante per noi e i tifosi. Si è procurato una frattura della gamba scomposta, è entrato alle 2 di questa notte l'abbiamo operato, l'intervento è durato circa un'ora ed è perfettamente riuscito". Così il prof. Raffaele Pascarella, direttore dell'Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Torrette in una conferenza stampa sulle condizioni di Valentino Rossi."Quando tornerà in moto? Dipenderà molto da lui. Credo che per 30-40 giorni dovrà stare a riposo, poi valuteremo insieme come procedere", ha aggiunto. Valentino ora "non è arrabbiato", certo "vuole tornare il più presto possibile a correre", ma il chirurgo che l'ha operato ha sottolineato che "mi ha colpito la sua tranquillità". Ora la gamba è gonfia, tra due e o tre giorni ci saranno le dimissioni, la fisioterapia la farà in qualche centro di riabilitazione e a domicilio. "Le fratture sono sempre traumi importanti, ha avuto una frattura importante, scomposta, di una gamba già operata, e tutte le fratture possono avere complicanze, per questo lo monitoriamo e valutiamo soprattutto l'edema dell'arto", ha detto il chirurgo rispondendo alle domande dei giornalisti, ricordando che per consolidarsi le fratture impiegano 4-5 mesi, un decorso naturale, ma "una buona fisioterapia e rinforzo muscolare sono importanti".

Una brutta caduta sulla moto da enduro

A spazzare via le speranze del campione piu' amato della MotoGp, pero', la brutta caduta da una moto enduro, mentre si allenava nel pomeriggio con i 'suoi' ragazzi della Riders Academy, vicino Urbino.La brutta botta alla gamba destra, la stessa infortunata nel 2010 al Mugello, e la corsa all'ospedale di Urbino, con i timori di una doppia frattura di tibia e perone, che poi si rivela una drammatica realta'.