Motociclismo Valentino Rossi operato nella notte. Il medico: "Sta bene. 30-40 giorni di riposo" Addio al Mondiale: il campione di Tavullia è caduto durante un allenamento su una moto da enduro ad Urbino e si è procurato la frattura della gamba destra, La stessa gamba infortunata nel 2010. Rossi: dispiaciuto per incidente, tornerò presto

"Valentino sta bene e questa credo che sia la cosa più importante per noi e i tifosi. Si è procurato una frattura della gamba scomposta, è entrato alle 2 di questa notte l'abbiamo operato, l'intervento è durato circa un'ora ed è perfettamente riuscito". Lo ha detto il prof. Raffaele Pascarella, direttore dell'Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di Torrette in una conferenza stampa sulle condizioni di Valentino Rossi."Quando tornera' in moto? Dipenderà molto da lui. Credo che per 30-40 giorni dovrà stare a riposo, poi valuteremo insieme come procedere", ha aggiunto.

Valentino Rossi è stato sottoposto all'intervento dopo che ieri in allenamento era caduto, fratturandosi tibia e perone: per lui sfuma cosi' la rincorsa al Mondiale della MotoGp. Tutto succede a 10 giorni da Misano, il Gp di San Marino, quando la corsa al Mondiale è ancora formalmente aperta, classifiche alla mano: Dovizioso primo 183 punti, il 'Dottore' quarto a 157.



Una brutta caduta sulla moto da enduro

A spazzare via le speranze del campione piu' amato della MotoGp, pero', la brutta caduta da una moto enduro, mentre si allenava nel pomeriggio con i 'suoi' ragazzi della Riders Academy, vicino Urbino.La brutta botta alla gamba destra, la stessa infortunata nel 2010 al Mugello, e la corsa all'ospedale di Urbino, con i timori di una doppia frattura di tibia e perone, che poi si rivela una drammatica realta'.







Rossi: dispiaciuto per incidente, tornerò presto

"L'intervento è andato bene. Questa mattina, quando mi sono svegliato, mi sono già sentito bene. Voglio ringraziare il personale degli Ospedali Riuniti di Ancona, in particolare il dottor Pascarella che mi ha operato. Mi dispiace molto per l'incidente. Ora voglio tornare sulla mia moto il più presto possibile. Farò del mio meglio affinchè accada". Così Valentino Rossi in un comunicato sul sito della Movistar Yamaha.



La rincorsa del Campione alla 'Decima'

Ma il Motomondiale rimane a lungo col fiato sospeso: con una frattura e l'operazione l'assenza sarebbe di almeno 40 giorni, costringerebbe dunque Valentino a saltare perlomeno due gare, Misano e Aragon, col Giappone del 15 ottobre comunque a rischio. La disavventura di Valentino arricchisce comunque la carriera di alti, bassi e scivolate reali o virtuali di un campione amato e mai 'banale'. A 38 anni, il pilota di Tavullia continua ad inseguire la sua 'Decima', il decimo titolo mondiale, ma ha gia' vinto il campionato della longevita' e dell'appeal: lo dimostro' il tifo degli spettatori spagnoli a Valencia, due anni fa, quando nel duello finale col compagno di scuderia Yamaha Lorenzo il 'Dottore' parti' dall'ultima fila per una squalifica e sugli spalti il tifo si divise a meta', tradendo l'idolo di casa. Ora, di sicuro, anche i tifosi avversari tifano per il suo rientro in pista. La sua stagione, pero', e' ormai compromessa.