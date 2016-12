2017, Valentino cerca il decimo sigillo

di Alberto Gioffreda L'ultimo sprint di Usain Bolt. Basterebbe solo questo per rendere il 2017 un anno di svolta, quello che chiude un ciclo per aprirne uno nuovo. Il giamaicano sarà in pista per l'ultima volta ai Mondiali di atletica leggera a Londra ad agosto. Poi ci sarà il ritiro e la ricerca dell'erede: dopo di lui chi sarà l'uomo più veloce del mondo? In attesa di una risposta sulle piste di tartan, più scontata sembra quella sui circuiti d'asfalto: senza la concorrenza dell'iridato e ritirato Nico Rosberg, in Formula 1 (prima gara del mondiale il 26 marzo in Australia) sembra tutto facile per Lewis Hamilton. Il 2017 potrebbe ritornare ad essere il suo anno, la sua Mercedes sulla carta troppo più forte, le Ferrari ancora un'incognita.Tra addii annunciati e già compiuti chi non ha voglia di smettere invece è Valentino Rossi. Il Dottore sarà ancora in sella alla sua Yamaha, provando ad inseguire il suo titolo decimo mondiale e ad interrompere il dominio spagnolo Lorenzo-Marquez che va avanti da cinque stagioni. Tornare a vincere il suo obiettivo, come quello di Federica Pellegrini che ai mondiali di nuoto di Budapest a luglio cercherà di superare la delusione del quarto posto alle Olimpiadi. Nella capitale ungherese la certezza azzurra avrà il nome di Gregorio Paltrinieri mentre l'assenza di Michael Phelps ridisegnerà le gerarchie finora conosciute in vasca.Le altre speranze italiane di vittoria saranno concentrate nei tornei europei tra agosto e settembre: basket maschile (in Romania, Finlandia, Israele e Turchia), pallavolo maschile (in Polonia) e pallavolo femminile (in Georgia e Azerbaijan). Occhi puntati poi sui Campionati mondiali di sci alpino a febbraio a Sankt Moritz con la nostra Sofia Goggia e sopratutto sulla centesima edizione del Giro d'Italia con Nibali e Aru.Infine il calcio: nelle estati dove non ci sono Europei e Mondiali il vuoto potrebbe essere riempito dalle sorprese. Ma il Leicester ha scritto la sua favola già lo scorso anno, difficilmente si ripeterà un'impresa del genere. Il rischio è che anche a livello europeo, nonostante le ambizioni di Juventus,Bayern Monaco e Manchester City, il discorso Champions sia ancora una volta appannaggio di Barcellona o Real Madrid. Ossia di Messi e Cristiano Ronaldo. Ecco, nel 2017, molto potrebbe cambiare, nel calcio restare tutto così come è.