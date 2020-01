ITALIA

2020/01/07 15:54

La vittima un maestro di sci francese Valle d’Aosta. Rimane incastrato durante un’uscita in eliski e muore cadendo dall’elicottero È precipitato per 400 metri nel vuoto. L’incidente mortale sulle piste del versante francese in Valle d’Aosta

Sarebbe rimasto impigliato ad una cinghia o con lo zaino e quando l'elicottero è partito l'uomo, un maestro di sci, è precipitato da 400 metri.



Sarebbe questa una prima ricostruzione dell’incidente mortale avvenuto sul versante francese del Monte Miravidi, al confine con il territorio di La Thuile.



I fatti sono accaduti durante un’uscita in eliski.



Secondo quanto ricostruito al momento dalle autorità francesi, arrivato sulla cresta della montagna, gli sciatori sarebbero scesi dal veivolo. A chiudere la fila il maestro di sci di nazionalità francese.



Una volta fatto l’elicottero ha ripreso quota per tornare a valle. Sarebbe stato in quel momento che il pilota non si sarebbe accorto che l’uomo era rimasto impigliato.



Dopo pochi secondi di volo il maestro di sci è precipitato nel vuoto.

