La donna non è in pericolo di vita Varese. Spara e accoltella la moglie dopo lite, arrestato L’aggressione mentre erano in auto. Il movente forse la gelosia



Non sarebbe in pericolo di vita la donna di 40 anni ferita di striscio da un colpo di pistola e accoltellata dal marito.

È accaduto mentre erano in auto a Malnate, vicino Varese.



Il marito 46 anni è stato bloccato dai Carabinieri. La donna era stata colpita al collo dal proiettile e aveva ferite sulle gambe e al petto. Ora è ricoverata all'ospedale di Circolo di Varese.



Non sarebbe in pericolo di vita. Movente dell’aggressione, una lite per gelosia.



