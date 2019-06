Il procuratore: "Tutti sapevano, nessuno ha denunciato" Varese, donna arrestata: maltrattava i suoi tre figli, tra cui una bimba disabile "Chi si chiede se, oltre al reato di omessa denuncia - sottolinea il procuratore Borgonovo a questo proposito - non si debba ravvisare un concorso per omissione in chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'eventi, risparmiando ai bambini un anno di sofferenze"

Condividi

Una giovane madre è stata arrestata dalla squadra mobile di Varese per maltrattamenti nei confronti dei suoi tre figli di 10, 7 e 4 anni. La donna si sarebbe accanita in particolare sulla bambina di 7 anni, "denigrata, umiliata, picchiata e insultata tutto il giorno", come riferisce una nota firmata dal procuratore di Varese, Daniela Borgonovo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'atteggiamento particolarmente aggressivo della donna avrebbe spinto uno dei suoi figli, un bambino di 4 anni, a prendere a calci la sorella maggiore di 5 anni, rimasta a terra dopo le botte ricevute dalla madre, insultandola e sputandole addosso. "Che adulto sarà", si chiede il procuratore di Varese, preoccupata soprattutto per il clima di omertà che ha caratterizzato la vicenda: "La cosa più grave è che tutti sapevano, insegnanti e assistenti sociali, tutti vedevano i lividi della bambina, da almeno un anno. E nessuno ha denunciato". Saranno le indagini condotte dai pm varesini specializzati in questo genere di reati ad accertare la possibile presenza di profili penalmente rilevanti nei loro confronti."Chi si chiede se, oltre al reato di omessa denuncia - sottolinea il procuratore Borgonovo a questo proposito - non si debba ravvisare un concorso per omissione in chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'eventi, risparmiando ai bambini un anno di sofferenze". "Tutti sapevano, insegnanti e assistenti sociali, tutti vedevano i lividi sulla bambina e nessuno ha denunciato" è stato il commento del Procuratore della Repubblica di Varese, che ha spiegato che le ecchimosi sul corpo della piccola erano apparse da almeno un anno, ma che tutti quelli che le hanno notate si sono limitati a riferirlo alla madre, che è stata arrestata oggi. Il compagno della donna - che non risulta essere il padre della bambina disabile - è stato sottoposto a divieto di avvicinamento ai minori, mentre i piccoli sono stati affidati a una struttura protetta.