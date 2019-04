L’ incidente nella ditta del padre Varese, operaio di 28 anni muore scivolando da una scala Si era calato in una camera interrata ma ha perso l’equilibrio

Ha fatto un volo di 2 metri e per lui non ci sono state speranze. E’ morto così questa mattina un operaio di 28 anni, dopo essere scivolato da una scala. L’incidente sul lavoro è avvenuto all'interno di una camera interrata in un'azienda di lavorazioni plastiche a Taino, vicino Varese. Una doppia tragedia perché a perdere la vita è stato il figlio del titolare dell’azienda.Ancora da accertare le cause del grave incidente sul lavoro. Dalle prime ricostruzioni si sa che il 28enne si è calato a circa due metri sotto terra per un intervento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo sul fondo della cavità. il giovane è stato soccorso prima dai colleghi e poi dai sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di rianimazione è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell'azienda sanitaria territoriale e i carabinieri.