Varoufakis: "L'Italia fa il bimbo viziato senza cambiare l'Ue" "Questo governo sta adottando la stessa strategia di Renzi"- afferma l'ex ministro delle Finanze greco-. "Non propone regole diverse, un nuovo patto, ma chiede che l'Italia possa violare le leggi attuali". Sulla manovra: "Non vi è alcun reddito di cittadinanza né alcuna vera flat tax, termini a scopo propagandistico". I 5S? "Passeranno alla storia come un partito reazionario che ha consegnato il potere nelle mani di Salvini"

Yanis Varoufakis fu allontanato dal governo Tsipras per la sua opposizione al regime di austerità

L'economia italiana non e' sostenibile all'interno delle politiche dell'Eurozona e la manovra del governo non riuscira' a rivitalizzarla: ogni sforzo e' inutile senza una revisione completa delle politiche europee e del fiscal compact. Ne e' convinto Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco, allontanato dal governo Tsipras per la sua dura opposizione al regime di austerità imposto dall'Europa per il salvataggio di Atene.

"La manovra non basterà a rivitalizzare l'economia italiana"

Varoufakis, parlando con l'Agi, spiega i motivi del suo scetticismo sulla battaglia che l'esecutivo giallo-verde e' pronto a condurre a Bruxelles: "L'economia italiana e' complessa, potenzialmente forte e molto orientata all'esportazione", spiega, "ma non e' sostenibile all'interno delle attuali architetture dell'Eurozona e delle sue politiche economiche. Ecco perche' credo che la manovra non bastera' a rivitalizzarla. Per farlo serve un radicale cambiamento dell'area euro, come un programma di investimenti su larga scala e una revisione completa del patto di bilancio europeo (fiscal compact, ndr)".



"Non vi è alcun reddito di cittadinanza né alcuna vera flat tax, termini a scopo propagandistico"

In questo quadro, l'unico effetto che Varoufakis si aspetta dalla manovra e' "innescare uno scontro con Bruxelles, anche se e' possibile che riesca ad attivare la domanda aggregata, ovviando al declino dei redditi medi". Detto questo, precisa l'ex ministro greco, "dobbiamo essere sinceri: non vi e' alcun reddito di cittadinanza, ne' alcuna vera flat tax. Questi sono termini usati solo a scopo propagandistico e non hanno alcun fondamento reale. Il Movimento 5 stelle ha voluto in realta' un reddito minimo, che e' gia' presente in buona parte dei Paesi dell'Europa del nord, mentre la Lega ha proposto non una flat tax ma la riduzione delle tasse per chi ha redditi piu' alti e l'abolizione dell'aliquota media. Sono queste 'riforme' quello di cui l'economia Italiana ha bisogno? Se da un lato il reddito minimo garantito e' necessario per molte famiglie povere, e in qualche modo stimolera' l'economia, la riduzione delle tasse per i ricchi aumentera' le disuguaglianze senza fare molto per aumentare la spesa. Luci e ombre quindi, ma che comunque non credo avranno un impatto sostanziale sui problemi dell'Italia all'interno dell'Eurozona".



"Il governo giallo-verde non riuscirà a cambiare nulla nell'Ue"

Per gli stessi motivi, spiega Varoufakis, il governo non riuscira' a cambiare nulla nell'Ue. "Se il governo italiano volesse davvero cambiare l'Europa come dice, in modo da favorire sia l'Italia sia gli altri paesi, innanzitutto non dovrebbe ripetere l'errore stupido fatto da Renzi, quando chiese che all'Italia fosse consentito di violare le regole di bilancio europee, ma senza il coraggio di convocare il Consiglio europeo per ridiscuterne i contenuti. Questo governo sta adottando la stessa strategia da bimbo viziato di Renzi: non propone regole diverse, un nuovo patto, ma chiede che l'Italia possa violare le leggi attuali".



"L'Italia non è come la Grecia. L'unico pericolo reale è Salvini"

Varoufakis pero' allontana l'ipotesi, ventilata in queste ore da Bruxelles, che l'Italia possa innescare una nuova crisi come quella greca: "L'Italia e' troppo grande per poter essere inserita in un programma simile alla troika, o minacciare l'espulsione dall'Eurozona. Solo questa minaccia significherebbe la fine stessa dell'Euro". E aggiunge: "Detto questo, l'unico pericolo reale lo vedo in cio' che sta facendo il ministro dell'Interno Salvini, che tratta le vite degli uomini in mare come moneta di scambio con Bruxelles. Promuove una misantropia strategica, come tattica negoziale. Questo governo, per dirla senza mezzi termini, e' un chiaro pericolo per la civilta' europea".



"I 5S passeranno alla storia come un partito reazionario che ha consegnato il potere nelle mani di Salvini"

Varoufakis, che si presentera' alle prossime europee con Diem25 (Movimento per la democrazia in Europa 2025), un partito anti-establishment e di sinistra lanciato nel 2016, si dice convinto pero' che l'Europa sia costretta a cambiare, altrimenti "si frantumera' e diventera' un'Europa reazionaria e impotente, esattamente come Donald Trump vuole che sia. Noi vogliamo creare un'Europa umanista, che rigetti sia l'establishment dell'austerita' sia la destra xenofoba". Ma nulla a che vedere con i 5 stelle in Italia: "Hanno preso molti voti di persone che erano di sinistra, ma passera' alla storia come un partito reazionario che ha consegnato il potere nelle mani di Salvini", conclude.