Polonia, Varsavia in piazza ricorda il Giorno dell'Indipendenza Nell'anniversario della fine della Prima guerra mondiale

Celebrazioni e manifestazioni oggi a Varsavia in occasione dell'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, che ridiede sovranità alla Polonia cancellata per più di un secolo (123 anni) dalle carte geografiche.Il presidente Andrzej Duda ha commemorato il milite ignoto e ha passato in rassegna le truppe prima dell'alzabandiera. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, arrivato in patria proprio su invito di Duda.Molte le manifestazioni di giubilo che hanno riempito strade e piazze di slogan e bandiere.