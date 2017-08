Caldo record Vasto incendio nell'area camping del Monte Terminillo, villeggianti evacuati Intanto sul Gran Sasso si continua a lottare contro le fiamme. Ancora in corso l'incendio che ieri si è sviluppato, a causa di un barbecue, nella piana di Campo Imperatore e che poi ha scavalcato la montagna fino a spostarsi dal versante Aquilano a quello Pescarese.

Un vasto incendio si sviluppato intorno alle 4 di questa mattina nell'area camping del Monte Terminillo (Rieti), in localit a Pian de Rosce. I Vigili del fuoco stanno operando gi da alcune ore e la statale Salaria 4-bis chiusa in direzione di Terminillo. Sarebbero state udite anche delle esplosioni, forse bombole del gas.A quanto riferisco i Vigili del fuoco del comando di Rieti, l'incendio si è sviluppato circa un chilometro prima dell'abitato di Pian de Valli, all'interno dell'area camper dove erano presenti molti villeggianti, subito evacuati dal campeggio.Alcune bombole di gas sono esplose e per domare le fiamme, oltre alle squadre di terra, sono stati impiegati anche mezzi aerei che stanno tuttora operando.Sul Gran Sasso si continua a lottare contro le fiamme. ancora in corso l'incendio che ieri si sviluppato, a causa di un barbecue, nella piana di Campo Imperatore e che poi ha scavalcato la montagna fino a spostarsi dal versante Aquilano a quello Pescarese.Il rogo sta infatti interessando la zona di Vado di Sole, 1.600 metri di altitudine, al di sopra di Rigopiano, territorio comunale di Farindola. Gravissimo il danno ambientale: il fuoco ha distrutto tutto quello che ha incontrato, in una zona - cuore del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - ricca di flora e fauna. In azione un Canadair, atteso l'arrivo di un secondo. Via terra stanno operando Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Protezione Civile e volontari.Le fiamme, che interessano la faggeta, sono ancora distanti dall'area sotto sequestro in cui ci sono i resti dell'hotel Rigopiano, travolto e distrutto da una valanga lo scorso 18 gennaio, provocando la morte di 29 persone. Quando è scoppiato l'incendio, ieri, nella piana di Campo Imperatore era in corso la 58/ma edizione della Rassegna degli Ovini.La Procura dell'Aquila ha aperto un'inchiesta. Sei le persone indagate per incendio colposo. Il rogo, dopo aver interessato le praterie della piana, ha raggiunto e superato la montagna circostante, bruciando prima la pineta e poi la faggeta, fino a raggiungere il versante pescarese.