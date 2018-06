Vaticano Oggi il Concistoro per la nomina di nuovi cardinali Una Chiesa in salita ripartendo dalle periferie del mondo. La risposta sull’ecosistema arriva dall’America Latina

Condividi

di Roberto Montoya Papa Francesco conferma la sua “imprevedibile” linea anche nella scelta dei nuovi Cardinali del Concistoro che si terrà oggi, 28 giugno. La scelta non parte dalle diocesi tradizionalmente cardinalizie, ma dalle periferie del mondo. Il Santo Padre punta su una chiesa che abbia lo sguardo rivolto alle persone più disagiate, più sofferenti, agli indesiderati di questo mondo, ai più lontani dalla fede. Sono cardinali di una Chiesa che vuole essere fedele agli orientamenti del Concilio Vaticano II e a quelli della V Conferenza Episcopale latinoamericana di Aparecida in Brasile.Sono tre i cardinali che provengono dal ‘cono sur’ del nuovo continente tanto caro a Papa Francesco: Pedro Barreto, gesuita, 74 anni, arcivescovo di Huancayo in Perù, vicepresidente della Red Eclesial Panamazonica; Toribio Ticona Porco, 81 anni, ex minatore, vescovo prelato di Corocoro in Bolivia; Sergio Obeso Rivera, 87 anni, arcivescovo Xalapa, più volte presidente della Conferenza episcopale del Messico.Papa Francesco ha scelto tre figure di spicco e di profonda fiducia nel campo dell’ambiente, povertà, riconciliazione e vicinanza verso i dimenticati di questo pianeta. Mons. Barretto da sempre lavora in difesa della vita e della natura, forte anche delle sue battaglie contro lo sfruttamento delle popolazioni indigene, fedeltà alla Chiesa e alla sua “ispirazione” nel recente documento del Celam, per la Laudato si’ e del suo rapporto speciale con Francesco. La sua diocesi è situata in una parte del mondo delicata quanto strategica: nel cuore delle Ande e alle porte con l’Amazzonia. Durante la sua recente visita in Perù, in particolar modo a Puerto Maldonado, il Pontefice ha voluto recarsi nell’Amazzonia peruviana per conoscere personalmente la delicata situazione dell’ecosistema, dai fiumi altamente inquinati dallo sfruttamento minerario per l’estrazione dell’oro illegale, al danneggiamento da anni delle foreste che causano danni ambientali irreparabili. Anche le condizioni di salute degli indigeni amazzonici sono per Sua Santità una priorità.Lavora già sul prossimo Sinodo sull’Amazzonia che si terrà in ottobre del 2019. Mons. Toribio Ticona Porco, 81 anni, vescovo emerito di Coro Coro Bolivia, indigeno, da ragazzo lavorava come lustrascarpe, vendeva giornali, faceva il muratore, e il minatore pur di sostenere la famiglia. Il nuovo cardinale si è rivolto con un saluto al popolo boliviano invitando anzitutto a “ringraziare Dio per questa nomina” e poi “ai fratelli campesinos e minatori per l’unità della Bolivia e per lavorare insieme, Chiesa e Stato, senza rancore”. È stato per 13 anni parroco e sindaco della località di Chacarilla (provincia di La Paz) e figura scomoda per il regime militare per essersi palesemente schierato in passato in difesa dei diritti dei minatori sfruttati da un potere più forte. “Don Toribio”, come veniva chiamato in Bolivia, aveva conosciuto il Cardinale Jorge Bergoglio a Buenos Aires, in occasione della sua missione di accompagnamento agli emigranti boliviani nella capitale argentina.Infine il neo Cardinale del Messico, Sergio Obeso Rivera, 87 anni, arcivescovo emerito di Xalapa, ha parlato della drammatica situazione di violenza che soffre lo stato di Veracruz, dove sorge l'arcidiocesi di cui è nativo e pastore. Per mons. Sergio Obeso il cardinalato è un compromesso a “mantenere le braccia aperte verso tutti, senza distinzioni”. È riuscito a ristabilire i rapporti tra Stato e Chiesa lacerati e interrotti da molto tempo. Il Cardinale Obeso viene definito come uomo semplice, austero, ma estremamente disponibile al servizio e attento alle realtà sociali del Messico”.Papa Francesco in un suo messaggio chiama ad una responsabilità che promuova processi di giustizia ed equità, e le questioni sociali ed economiche non possano essere estranee al messaggio del Vangelo. Invita i laici ad avere uno spirito di servizio, pronto accogliere nella quotidianità dell’ordinario, il soprannaturale, lo straordinario. La chiesa è chiamata ad avere un ruolo importantissimo nei rapporti tra uomo e natura. Nella custodia del creato, è in gioco il futuro dell’umanità.