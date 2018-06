Santa Sede Vaticano, Macron in visita da Papa Francesco Il presidente francese è giunto in Vaticano, accompagnato dalla moglie Brigitte e dal seguito. Il Papa dona a Macron medaglia di San Martino e ne sottolinea il significato: "La vocazione dei governanti in aiuto dei poveri"

Circa cinquanta minuti di colloquio privato tra Papa Francesco e il presidente francese Emmanuel Macron, oggi in visita dal Pontefice in Vaticano. Bergoglio e il presidente si sono salutati con una cordiale stretta di mano e lo scambio di alcune battute all'arrivo del capo di Stato nella Sala del Tronetto, nel Palazzo apostolico vaticano, prima di entrare nella Biblioteca pontificia dove ha avuto luogo il colloquio privato. Qui Francesco ha iniziato la conversazione con un sorriso che ha messo il presidente a suo agio. Accanto al Papa un sacerdote della Segreteria di Stato che fa da interprete. Il Papa lo ha presentato a Macron dicendo: "è stato molto tempo in Africa".Il presidente francese è giunto in Vaticano, accompagnato dalla moglie Brigitte e dal seguito. Il corteo di auto del capo di Stato francese è entrato in Vaticano attraverso Piazza San Pietro e l'Arco delle Campane e, accolto dal picchetto d'onore delle Guardie Svizzere, è arrivato nel Cortile di San Damaso. A salutare per primo il Presidente francese, il prefetto della Casa Pontificia mons. Georg Gaenswein. Macron, in completo blu, camicia bianca e cravatta scura, con al fianco la signora Brigitte in abito nero, dopo mons. Gaenswein ha salutato i dignitari in attesa nel Cortile di San Damaso.Papa Francesco, in occasione della visita, ha regalato al presidente francese una medaglia di San Martino, vescovo di Tours, tra i grandi santi della Gallia, celebre per l'episodio in cui cedette il suo mantello ai poveri,simbolo di generosità nei confronti dei più vulnerabili. Nel donare il medaglione papa Francesco ha spiegato al presidente francese: "E' una medaglia realizzata da un artista romano del secolo scorso. Ritrae San Martino. E vuole sottolineare la vocazione dei governanti in aiuto dei poveri. Tutti siamo poveri". Il Pontefice ha anche donato a Macron i suoi documenti Evangelii gaudium, Laudato Si', Amoris Laetitia, Gaudete et exsultate e l'ultimo Messaggio per la Giornata mondiale della pace.Da parte sua, il presidente francese ha regalato a Francesco una rara edizione in italiano del 'Diario di un curato di campagna' di Georges Bernanos.Dopo la presentazione al Papa della delegazione francese e lo scambio dei doni, il presidente Macron e la moglie Brigitte si sono congedati dal Pontefice. La delegazione d'Oltralpe è quindi andata a colloquio col cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.