Serie A, ventottesima giornata Derby spettacolo a San Siro: Milan al tappeto, è 2-3 Inter Partita splendida: i nerazzurri battono e scavalcano i rossoneri, riprendendosi il terzo posto. Apre Vecino, raddoppia De Vrij, accorcia Bakayoko, Lautaro fa tris su rigore, Musacchio dimezza ancora il passivo

di Gianluca Luceri L’Inter è ancora viva e fa suo uno spettacolare derby numero 170 della Madonnina: a San Siro finisce 2-3 per la squadra di Spalletti, che frena l’ascesa del Milan e lo sorpassa in classifica (+2), riprendendosi il terzo posto.Primo tempo ad alta intensità e nerazzurri che partono alla grande, trovando il vantaggio dopo neppure tre minuti: cross Perisic dalla destra, sponda di Lautaro e stoccata vincente da non più di due metri di Vecino, che anticipa Romagnoli. Rispondono i rossoneri con la botta di Paquetà dalla distanza (8’) neutralizzata in tuffo da Handanovic. Al 17’ Vecino ci riprova di testa dopo un’incursione di D’Ambrosio: Donnarumma ci mette una pezza. E’ sempre Paquetà l’uomo più pericoloso del Diavolo: su traversone di Calabria, capocciata del brasiliano fuori di pochissimo (20’). Alla mezz’ora Inter ad un passo dal raddoppio ancora con l’uruguaiano Vecino, che spreca un’occasionissima calciando alto un rigore in movimento (assist Perisic). Su angolo, al 41’, potrebbe far male anche un liberissimo Skriniar ma la sua incornata manca di precisione. Difensore slovacco che nel recupero (46’), su punizione di Calhanoglu, rischia di un soffio l’autogol (deviazione con sfera che sorvola la traversa).Vantaggio meritato dell’Inter, che gioca meglio e graffia di nuovo ad inizio ripresa (51’): scambio su angolo, cross di Politano e stacco perentorio di de Vrij che non lascia scampo a Donnarumma, proteso inutilmente in tuffo. Ma la partita è tutt’altro che in archivio, visto che al 57’ il Milan dimezza il passivo con il colpo di testa di Bakayoko, servito da Calhanoglu. Derby bellissimo, giocato a viso aperto, e nerazzurri che al 64’ si rendono ancora minacciosi con Skriniar: Donnarumma decolla e salva. Ma l’1-3 è dietro l’angolo (67’): Castillejo stende Politano, Guida (cadendo, fra l’altro) indica subito il dischetto, Lautaro Martinez non perdona.Finita? Macchè. Il copione regala subito un altro colpo di scena (71’): Suso in mezzo, Handanovic evita l’autorete di D’Ambrosio, il primo ad avventarsi sul pallone è Musacchio che di potenza mette in rete il pallone della (nuova) speranza. Al cardiopalmo anche il finale di gara. Piatek di tacco non inquadra lo specchio (85’), all’88’ Conti prende il rosso per un’entrataccia su Lautaro ma Valeri non è convinto, controlla il Var e lo ammonisce soltanto. Ad essere cacciato è invece Spalletti, furioso per il cambio della sanzione. Brividi veri anche nel recupero: al 91’ Handanovic nega a Castillejo la gioia del 3-3, al 96’ D’Ambrosio si immola sul tiro a botta sicura di Cutrone. L’Inter resta in piedi e la festa è tutta per il ‘Meazza’ nerazzurro.