Velisti dispersi nell'Atlantico, una nave della Marina militare nella zona per le ricerche

Si riannoda un filo di speranza per i due velisti dispersi dal 2 maggio nell'Atlantico tra le Azzorre e la costa portoghese. La nave Alpino della Marina Militare farà il 7 e 8 maggio, nell'ambito di un transito programmato in quelle acque, un'ulteriore ricerca con impiego elicottero di bordo in relazione al naufragio dell'imbarcazione Bright, presumibilmente avvenuto 300 miglia a oriente delle Isole Azzorre. Lo comunica la Marina spiegando che "il Portogallo è informato che la nostra iniziativa è su base di non interferenza ma mirata a ottimizzare l'intervento dato il transito della nostra unità"."Noi chiediamo che queste ricerche vengano riaperte, perché siamo convinti che loro sono ancora lì, sono in mare. C'è la possibilità che non siano nella zona in cui sono stati cercati. Secondo Giovanni Soldini, le ricerche andrebbero fatte 40 miglia oltre. Su una zattera con un po' di onde e di corrente sei arrivato molto più in là". Così a Rainews24 Rosa Cilano, la moglie dello skipper spezzino, Aldo Revello, disperso con l'amico Antonio Voinea dal 2 maggio scorso nell'oceano Atlantico, tra le Azzorre e la costa del Portogallo. "Dalla Farnesina - ha aggiunto - non abbiamo avuto altra notizia se non che le ricerche sono state chiuse e ci sono indagini di routine in corso". "Sto ricevendo un supporto straordinario dal web di tantissima gente che già conoscevamo e altri che non ci avevano mai visti o ci conoscevano appena", ha concluso la moglie di Revello.Il ministero degli Esteri, "attraverso l'ambasciata d'Italia a Lisbona, sta compiendo ulteriori passi sulle Autorità portoghesi affinché possano riprendere le ricerche dell'imbarcazione a vela con a bordo i due italiani", hanno riferito fonti della Farnesina.Aldo Revello, cinquantatreenne, skipper di professione da oltre 15 anni, era partito dalla Martinica il 7 aprile per riportare la barca a vela Bright alla Spezia, insieme al collega skipper e amico fraterno Antonio Voinea, romeno che aveva vissuto a lungo in Veneto ma che ora risiedeva a Fuerteventura nelle isole Canarie.