Contatti persi dal 2 maggio Velisti dispersi nell'Atlantico, ricerche sospese La moglie di uno dei due: non fermatevi, Aldo e Antonio sono lì ad aspettare

Sono state sospese le ricerche dei due velisti italiani che risultano dispersi dal 2 maggio nell'Oceano Atlantico, tra le isole Azzorre e la costa portoghese. La Farnesina e il consolato italiano hanno comunicato la notizia alla moglie di uno dei due skipper dispersi, Aldo Revello di Castelnuovo Magra (La Spezia).La donna, Rosa Cilano, anche oggi aveva rinnovato un accorato e disperato appello perché le ricerche continuassero e fossero intensificate. "Chiunque possa aiutarci, anche al di fuori del Portogallo, lo faccia. Mi rivolgo a tutte le imbarcazioni" aveva detto, ribadendo la convinzione che i due siano ancora su una zattera di salvataggio in mezzo al mare in attesa dei soccorsi.Aldo Revello, cinquantatreenne, skipper di professione da oltre 15 anni, era partito dalla Martinica il 7 aprile per riportare la barca a vela Bright alla Spezia, insieme al collega skipper e amico fraterno Antonio Voinea, romeno che aveva vissuto a lungo in Veneto ma che ora risiedeva a Fuerteventura nelle isole Canarie.Revello e Voinea sono marinai esperti e navigano spesso ai Caraibi. Il 28 aprile, dopo una sosta alle Azzorre, erano ripartiti alla volta di Gibilterra con condizioni di mare considerate buone. Il 2 maggio l'ultimo segnale dal sistema satellitare della Bright, a 300 miglia a est di Sao Miguel nelle Azzorre. Da lì erano partite le ricerche, con una imponente task force di mezzi marini e aerei senza però esiti positivi.Ritrovati solo tre giubbotti di salvataggio, che però potrebbero non appartenere al natante, oltre a quelli che potrebbero essere resti dell'imbarcazione. Domani Rosa Cilano, madre di una bimba di quattro anni e mezzo, lancerà un nuovo appello perché le ricerche riprendano. "Sono certa che Aldo e Antonio siano ancora lì ad aspettare".