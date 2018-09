Tra le vittime un bambino di 11 anni Vendetta nel Nebraska: ex medico condannato a morte per omicidio di 4 persone dopo suo licenziamento

Un ex medico che nel 2001 era stato licenziato da un programma di tirocinio di un'università di medicina del Nebraska è stato condannato a morte ieri a Omaha per avere ucciso quattro persone per vendetta, incluso il figlio 11enne di un collega - William Hunter - coinvolto nel suo licenziamento.Anthony Garcia, 45 anni dell'Indiana, era stato giudicato colpevole nel 2016 per due attacchi avvenuti a cinque anni di distanza l'uno dall'altro: nel 2008 aveva accoltellato a morte il figlio di Hunter e una donna 57enne, Shirlee Sherman, che all'epoca lavorava nella residenza di quest'ultimo; nel 2013 aveva ucciso un altro medico coinvolto nel suo licenziamento, Roger Brumback, insieme alla moglie Mary.Lo Stato del Nebraska ha eseguito il mese scorso la sua prima condanna a morte dopo oltre 20 anni giustiziando un uomo, Carey Dean Moore, che aveva ucciso due tassisti nel 1979.