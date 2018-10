Mercati Vendite su Europa e Wall Street

di Sabrina Manfroi Borse europee negative in una seduta dove prevalgono le prese di beneficio anche a Wall Street. Milano cede lo 0,53%, Francoforte -0,35%, Londra -1,2%, Parigi -1,47%. Lo spread chiude sotto i 280 punti base, il rendimento decennale al 3,33%. A New York il Nasdaq sta cedendo l’1,5%, il DJ perde lo 0,8%.Tra i titoli in evidenza Intesa Sanpaolo +2,15% seguita da Telecom +2,12%. Male Moncler -5,6%, Brembo e Pirelli -3,3%.L’euro sul dollaro chiude poco sopra quota 1,15 sul dollaro.