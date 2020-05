Zaia: la Mostra del Cinema di Venezia si farà a settembre

Condividi

"La Mostra del cinema di Venezia si farà a settembre come previsto". Lo conferma Luca Zaia, Governatore del Veneto, che è nel Cda della Biennale."Gli esperti dicono che settembre è la finestra per le elezioni quindi si può fare la Mostra. Ho parlato con il Presidente Roberto Cicutto e sul problema Biennale Architettura è stato detto che la maggior parte degli espositori non se la sentiva di fare gli allestimenti dei padiglioni, sulla Mostra del cinema probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere perché si sono fermate le lavorazioni ed anteprime dei film".