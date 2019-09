La Mostra del Cinema Venezia 76, Vince "Joker" di Phillips. Polanski Gran premio della Giuria, miglior attore Marinelli Premi, ringraziamenti particolari e attualità nella cerimonia finale di Venezia 72. E l'Italia porta a casa due premi importanti

Il Leone d'oro della 76esima Mostra del cinema di Venezia va alla 'dolorosa' risata di Joaquin Phoenix nel "Joker" di Todd Phillips. Il Gran premio della Giuria, invece, lo vince Roman Polanski per il suo "J'accuse".Ma è un 'j'accuse' anche quello che arriva dal palco quando Luca Marinelli (miglior attore) e Ariane Ascaride (miglior attrice) ritirando il premio ringraziano tutti quelli che salvano vite in mare e omaggiano quelli che fuggendo in mare la vita l'hanno persa.Leone d'Oro per il miglior film a "Joker" di Todd Phillips (USA)Leone d'Argento - Gran Premio della Giuria a "J'accuse" di Roman Polanski (Francia/ITalia)Leone d'Argento - Premio per la migliore regia a Roy Andersson per "About Endlessness" (Svezia/Germania/Norvegia)Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a Luca Marinelli per "Martin Eden" di Pietro Marcello (Italia/Francia)Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Arianne Ascaride per "Gloria Mundi" di Robert Gue'diguian (Francia/Italia)Premio per la migliore sceneggiatura a Yonfan per "No. 7 Cherry Lane" di Yonfan (Hong Kong/Cina)Premio Speciale della Giuria a "La mafia non e' piu' quella di una volta" di Franco Maresco (Italia)Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente a Toby Wallace per "Babyteeth" di Shannon Murphy (Australia).