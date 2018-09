Tragedia a Venezia, ragazzino muore schiacciato da muletto Era entrato in un deposito di materiali edili assieme ad un amico per motivi ancora da accertare

di Tiziana Di Giovannandrea Un ragazzino minorenne è morto per il rovesciamento di un muletto mentre con un amico si era introdotto in un'area commerciale e deposito di materiali edili a Venezia.Scattato l'allarme, sono giunte sul posto squadre dei Vigili del Fuoco dal distaccamento di Marittima da Venezia, Mestre, Treviso con l'autogrù ma assieme ai sanitari del Suem 118 non hanno potuto che constatare la morte del ragazzino. Illeso l'altro ragazzino con cui era in compagnia.I Carabinieri, la Polizia, i Vigili del Fuoco assieme alla Capitaneria di porto stanno ricostruendo la vicenda. Non si esclude l'ipotesi che i due minorenni si siano introdotti abusivamente all'interno.L'incidente è avvenuto lungo il cosiddetto Rio della Scomenzera, a poche centinaia di metri dal Terminal automobilistico di Piazzale Roma ed allo stesso tempo scalo per il trasporto di materiali via acqua.Da chiarire il motivo per il quale i due ragazzini siano entrati nel cantiere che era chiuso e la vittima si sia avvicinata al mezzo che per essere utilizzato richiede specifiche professionalità.