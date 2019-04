Poco lontano dal ponte di Rialto Venezia, uccide la moglie con una coltellata L'omicidio nella loro abitazione poco lontano dal ponte di Rialto. La vittima aveva 82 anni, l'omicida 85. La donna era malata da tempo

Un' anziano ha ucciso questa mattina la propria moglie con una coltellata al cuore nella sua abitazione di Venezia, poco lontano dal ponte di Rialto. Nonostante il tempestivo intervento dei medici del Suem per la donna non c'è stato nulla da fare. L'uomo si trova piantonato all'ospedale in attesa di un primo interrogatorio.La vittima aveva 82 anni, l'omicida 85. Ancora sconosciute le motivazioni del gesto e la dinamica del delitto. Ci sarebbe però una situazione familiare difficile all'origine del gesto. La vittima, a causa di una malattia grave, da tempo. Dopo l'omicidio, il marito è stato portato in ospedale perché ha assunto degli psicofarmaci.